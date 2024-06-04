Экс-замгоссекретаря США объяснила размещение ядерного оружия в Европе

Белый дом принял решение разместить ядерное оружие на территории европейских государств, чтобы снизить риски его распространения. Об этом РИА «Новости» заявила экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер.

Она пояснила, что американское руководство ставило перед собой цель отговорить страны Европы от разработки собственного ядерного оружия. По ее словам, «миссия по расширенному сдерживанию» происходит еще из переговоров по ДНЯО (Договор о нераспростанении ядерного оружия — прим. ред.) в 1960-х годах. В то время Советский Союз выражал сильное беспокойство из-за стран НАТО, разрабатывавших свою программу ядерного оружия, подчеркнула Гетемюллер.

Экс-замгоссекретаря США добавила, что ДНЯО не позволил множеству союзников Североатлантического альянса получить и развернуть ядерное оружие.

Ранее заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева потребовала от США ответить на вопрос о планах по размещению ядерного оружия в странах Азии. Она отметила, что информация об усилении взаимодействия Белого дома с Южной Кореей и Японией вызывает опасения у российской стороны.