США не будут возвращать ядерное оружие в АТР

Госдеп США: Америка не будет размещать ядерное оружие на Корейском полуострове

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Соединенные Штаты не планируют размещать ядерное оружие на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом, как сообщило агентство Yonhap, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

«В настоящее время США не считают необходимым возвращение ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион», — сказал он.

Патель обвинил Россию в «бряцании ядерным оружием», ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее Лавров заявил, что Россия откажется от односторонних самоограничений и примет меры ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он предупредил, что развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции России.

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