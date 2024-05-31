США не будут возвращать ядерное оружие в АТР

Соединенные Штаты не планируют размещать ядерное оружие на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом, как сообщило агентство Yonhap, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.
«В настоящее время США не считают необходимым возвращение ядерного оружия в Индо-Тихоокеанский регион», — сказал он.
Патель обвинил Россию в «бряцании ядерным оружием», ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Ранее Лавров заявил, что Россия откажется от односторонних самоограничений и примет меры ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он предупредил, что развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без реакции России.