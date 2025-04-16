США начали выводить войска с крупнейшего месторождения газа в Сирии
Al-Araby Al-Jadeed: США выводят войска с месторождения газа Conico в Сирии
США выводят воинский контингент с базы возле крупнейшего в Сирии газового месторождения Conico в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники.
«Первая колонна покинула базу десять дней назад и состояла более чем из 70 транспортных средств, включая тяжелую технику и автоцистерны», — пишет издание.
Кроме того, над базой уже больше недели нет наблюдательного аэростата, а два дня назад с нее выехали еще более 200 единиц техники. Они направляются, предположительно, в столицу Иракского Курдистана — Эрбиль.
В январе Министерство финансов США смягчило санкции против Сирии, разрешив некоторые транзакции с новыми властями страны, а также продажи энергоносителей.