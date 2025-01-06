США приняли неожиданное решение по Сирии

Американские власти сняли санкции в отношении ряда финансовых операций с новыми сирийскими властями. Смягчены условия операций по денежным переводам, соответствующую информацию распространила пресс-служба Минфина США на официальном сайте ведомства.

Министерство выдало генеральную лицензию, которая позволяет определенные транзакции с новым сирийским правительством. Документ разрешает и некоторые продажи энергоносителей.

«Конец жестокого и репрессивного правления Башара Асада дает Сирии и ее народу уникальную возможность восстановиться. В этот переходный период министерство финансов продолжит поддерживать гуманитарную помощь и ответственное управление в Сирии», — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Оппозиционные правительству Башара Асада боевики взяли власть в Сирии 8 декабря. Уже в январе страну посетили главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро. Немецкое издание Tagesschau позднее объяснило визит Бербок конкуренцией с Россией.