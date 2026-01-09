США проведут наземную операцию в Мексике против наркокартелей

США планируют провести наземную операцию в Мексике против наркокартелей. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

«Мы пресекли 97% поставок наркотиков по воде и теперь начнем действовать на суше. Картели контролируют Мексику, очень печально наблюдать за этим и видеть, что произошло с этой страной», — заявил Трамп.

Он не сообщил, когда именно будут нанесены удары.

Ранее Трамп намекнул на возможность военных действий в Мексике, Колумбии и на Кубе после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он также отметил, что после урегулирования ситуации в Венесуэле США могут заняться борьбой с наркотиками в Мексике.

Ранее американский президент заявил, что военная операция США в Венесуэле могла стать для американского госсекретаря Марко Рубио, родившегося в семье кубинских эмигрантов, актом мести. Он объяснил, что госсекретарь хорошо знает Кубу, которая «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти».

Также Трамп отказался обещать увеличение поддержки Украине, если конфликт затянется.