Трамп отказался обещать увеличение поддержки Украине в будущем

США не станут обещать увеличение объемов помощи Украине, если конфликт затянется. Об этом газете The New York Times заявил американский президент Дональд Трамп.

Он ответил на вопросы о сроках урегулирования украинского конфликта. По его словам, Белый дом не ставит дедлайн для завершения боевых действий.

«Мы делаем все, что можем. У меня нет временных рамок», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что взял на себя обязательство «попробовать спасти жизни». Трамп выразил уверенность, что президент Владимир Путин тоже хочет урегулировать конфликт на Украине.

Он уточнил, что бывали случаи, когда с российским лидером удавалось согласовать все условия мирного соглашения, но на сделку не соглашался глава Украины Владимир Зеленский.

Ранее знакомый с ходом переговоров источник Axios рассказал, что американская и украинская стороны достигли договоренностей «почти по всем аспектам» мирного плана. Дипломаты подробно обсудили гарантии безопасности для республики и возможные территориальные уступки в ДНР и ЛНР.