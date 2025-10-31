Шойгу сообщил о регулярных ядерных испытаниях во всех странах мира

Ядерные испытания проходят во всех странах и не прекращаются ни на один день. Специалисты осуществляют их не физически, а на математических моделях, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, его процитировало РИА «Новости» .

На пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ» он назвал теоретические ядерные тестирования необходимыми.

«Испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день и ни на один час. Но, единственное, они проходили в части применения расчетной техники, и они проводились не физические испытания, а делались математические модели», — подчеркнул Шойгу.

Секретарь Совбеза добавил, что российские полигоны всегда держат в готовности, чтобы их можно было использовать в любое время. Он также прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о ЯО. По мнению Шойгу, такие заявления влияют на стратегическую стабильность.

Ранее американский лидер поручил возобновить тестирование ядерного оружия. Он отметил, что у многих стран есть свои «программы испытаний», и Соединенным Штатам нельзя отставать в этой сфере.