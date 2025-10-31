Сегодня 05:51 Мощнее, чем у всех: Трамп приказал начать ядерные испытания. Что это, новая гонка вооружений или просто шум? Политолог Никулин: США потребуется три года для возобновления ядерных испытаний 0 0 0 Фото: McPHOTO/M. Gann via www.imago-im / www.globallookpress.com Эксклюзив

Пентагону велели немедленно начать испытания ядерного оружия, но не уточнили, какого и где. Неужели приказ Трампа — это просто информационный шум, чтобы отвлечь мировую общественность от успешных испытаний российского «Буревестника»? Ведь у самих США все давно развалилось без финансирования с 1992 года.

Ядерные испытания «на равных» с другими За час до встречи с китайским лидером в южнокорейском Пусане президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. Посыл был такой: все испытывают, и мы будем. На пресс-конференции на борту самолета он заявил, что позже анонсирует место и время испытаний. «Это связано с другими. Кажется, что они все проводят ядерные испытания. У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было, мы не проводим испытания», — заявил американский лидер, следуя своему лозунгу сделать Америку великой.

Фото: Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» / РИА «Новости»

За новую гонку вооружений топит и сенатор-республиканец Том Коттон. Он заявил, что у США ядерный арсенал должен быть мощнее, чем у России и Китая вместе взятых. «Мы должны быть уверены, что наш ядерный арсенал не уступает никому, что его не смогут превзойти объединенные силы России и Китая, что наши стареющие боеголовки остаются надежными, а новые — спроектированы и изготовлены как следует», — заявил сенатор. Он подчеркнул, что в мире, где Россия и Китай угрожают США все более мощным оружием, США должны «защищать свой образ жизни», именно для этого существует ядерный щит.

Фото: Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» / РИА «Новости»

Трамп «пошумел», но это ни к чему не приведет Приказ подписан, Пентагон взял под козырек. Однако есть несколько нюансов. Первый — Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. Хотя США не ратифицировали документ, но все же долгое время соблюдали его. К тому же руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что США не имеют никаких технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. Он напомнил, что в этом столетии ядерные испытания проводила только одна страна — Северная Корея.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

По словам Кимболла, для возобновления испытаний Штатам потребуется не менее трех лет, и это является вторым нюансом. Несмотря на яростное желание Америки ответить на испытания российского «Буревестника», им просто нечего ему противопоставить, заявил ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт и политолог Игорь Никулин. «Конечно, Запад собирается чем-то ответить, но, скорее всего, ответить ему нечем, потому что США тоже с 1992 года не проводили ядерных испытаний, и у них там все уже давно развалилось. Если какую-то отрасль не финансировать в течение нескольких десятилетий, там все развалится», — поделился мнением эксперт.

Фото: Скриншот с видео испытаний «Буревестника» / РИА «Новости»

Никулин напомнил, что в Штатах была единственная компания-монополист Westinghouse Electric, которая занималась ядерной тематикой, но она обанкротилась и ее перекупила корпорация Electrolux. «Они пытались заменить российское ядерное топливо на украинских ядерных станциях, но в итоге это чуть не привело к новому Чернобылю. Так что я думаю, многие компетенции уже у них потеряны», — отметил политолог. Эксперт высказал мнение, что Штатам потребуется два-три года, чтобы возобновить ядерные испытания, если появится такая необходимость. На сегодняшний день Америке нечего испытывать, поэтому приказ Трампа, особенно в части «немедленно», вряд ли будет выполнен.

Это какой-то информационный шум. Не более того. Потому что все, что Трамп говорит, надо делить даже не на двое или трое, а на десять примерно. Игорь Никулин политолог