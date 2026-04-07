США намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Мы планируем продолжить участвовать в процессе», — сказал он.

Вэнс добавил, что Орбан и президент США Дональд Трамп сделали для завершения конфликта больше, чем любой лидер.

«И сделали это с помощью инструментов дипломатии, разговаривая с людьми, пытаясь понять, что нужно России и Украине», — подчеркнул американский вице-президент.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что страна не стремится слепо доверять иностранным партнерам в вопросе украинского урегулирования. По его словам, в отношениях с партнерами государство работает по принципу «Доверяй, но проверяй». Ушаков отмечал, что у США есть рычаги влияния на киевский режим.