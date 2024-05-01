США продлили разрешение на поставки и платежи в адрес «Победы» до 30 июля | 360°

01 мая 2024, 23:52
США продлили разрешение на поставки и платежи в адрес «Победы» до 30 июля
Министерство финансов США сроком до 30 июля 2024 года позволило совершать операции для поставок товаров, технологий и услуг авиакомпании «Победа». Послабления прописали в лицензии американского ведомства.
Также до конца июля разрешили платежи в адрес лоукостера.
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Ранее в пресс-службе Госдепартамента США заявили, что очередные американские санкции направлены против российских производителей энергоносителей. Также Минфин Штатов сообщил о расширении списка российских физических и юридических лиц, которые попали под ограничения Америки. В перечне оказались авиакомпания «Победа», десятки физлиц и 16 морских судов.
Также США одобрили закон о запрете импорта урана из России. Его поддержали единогласно и отправили на подписание американскому лидеру Джо Байдену.
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