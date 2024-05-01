В США назвали главную цель нового пакета антироссийских санкций | 360°

Мир 01 мая 2024, 23:13 В США назвали главную цель нового пакета антироссийских санкций Госдеп: новые санкции США направлены на подрыв проекта «Арктик СПГ-2» РИА «Новости»

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Очередные американские санкции направлены против российских производителей энергоносителей, в частности, связанных с проектом «Арктик СПГ-2». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

«Министерство продолжает вносить в списки организации, участвующие в развитии будущего российского производства и экспорта энергоресурсов», — отметили в сообщении.

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В среду, 1 мая, Министерство финансов США заявило о расширении списка российских физических и юридических лиц, подпадающих под американские ограничительные меры. В черный список попали десятки людей, авиакомпания «Победа», 16 морских судов. Рестрикции также затронули российские проекты в энергетическом и горнорудном секторе.