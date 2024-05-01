Импорт российского урана запретили в США | 360°

Мир 01 мая 2024, 02:56 Импорт российского урана запретили в США Сенат США одобрил закон о запрете импорта урана из России РИА «Новости»

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Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта урана из России. Об этом говорится в документе комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты конгресса США.

Принятие инициативы поддержали единогласно, указано в заявлении. Законопроект H.R. 1042 запрещает импорт российского урана в США. Далее документ направят на подпись президенту Джо Байдену.

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В апреле США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Предприятие на юге Огайо планирует до конца года произвести почти тонну обогащенного урана.

Байден ранее запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана, 19,8 миллиарда долларов на модернизацию ядерного оружия и 1,5 миллиарда долларов на «сдерживание» России. В планах американского президента — модернизировать ядерную триаду, инфраструктуру, а также ядерное командование, контроль и связь.