США продлили лицензию подсанкционным банкам России в атомном секторе

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США разрешило проводить транзакции с банками, которые имеют связи с гражданской атомной энергетикой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Операции также разрешили проводить с Центробанком, Национальным клиринговым центром России и рядом российских финансовых организаций. Согласно документу, лицензия продлится до 18 июня 2026 года.

Ранее американские власти сняли санкции с белорусского калия. Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул уточнил, что это решение приняли по распоряжению президента Дональда Трампа.

Американская сторона считает, что данный шаг позитивно повлияет на отношения с Белоруссией.

По словам спецпосланника, США будут продолжать обсуждать санкционную повестку и возможное смягчение экономических ограничений. Коул подчеркнул, что со временем страна может снять с республики все введенные ранее санкции.