США объявили о снятии санкций с белорусского калия

Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия, рассказал спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. Об этом написало «Белта» .

«США снимают санкции с калия», — приводит агентство его слова.

Коул сообщил, что решение принято по указанию президента Дональда Трампа и, по оценке американской стороны, является позитивным шагом для развития отношений с Минском. Он добавил, что Вашингтон намерен продолжать обсуждение санкционной повестки и допускает дальнейшее смягчение ограничений по мере нормализации двусторонних отношений.

По словам спецпосланника, США рассчитывают, что со временем взаимодействие сторон может прийти к состоянию, при котором санкции будут полностью сняты.

В прошлом месяце стало известно, что президент республики Александра Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом и по просьбе украинской стороны для урегулирования конфликта.