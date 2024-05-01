США признали проблемы с испытанием гиперзвукового оружия | 360°

01 мая 2024, 02:32
США признали проблемы с испытанием гиперзвукового оружия
Кендалл: США испытывают трудности с тестированием гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы США, несмотря на значительные вложения, не располагают возможностями для проведения испытаний гиперзвукового оружия. Об этом заявил на слушаниях в палате представителей конгресса глава ВВС Фрэнк Кендалл.
«У нас есть трудности с испытательными мощностями и доступностью полигонов для дополнительного тестирования гиперзвукового оружия», — заявил он.
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При этом он указал на значительные инвестиции в этой области, которые не привели к решению поставленных задач.
Великобритания решила оснастить армию гиперзвуковыми ракетами к 2030 году. Однако разработка этого вида оружия в настоящее время находится на раннем этапе. Также неизвестно, откуда подобные ракеты планируют запускать: с земли, моря или воздуха.
Ранее в Европе сообщили о намерении создать за три года прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.
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