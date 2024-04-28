Британия решила вооружить армию гиперзвуковыми ракетами | 360°

Мир 28 апреля 2024, 04:41 Британия решила вооружить армию гиперзвуковыми ракетами Telegraph: Британия решила вооружиться гиперзвуковыми ракетами к 2030 году РИА «Новости»

Читать 360 в

Власти Великобритании захотели обзавестись собственными гиперзвуковыми ракетами и поставить их на вооружение армии к 2030 году. Об этом написала газета Telegraph со ссылкой на свои источники.

«Министерство обороны настаивает на том, чтобы новое оружие было разработано и собрано полностью в Великобритании, и, насколько можно понять, крайний срок для постановки его на вооружение был назначен на 2030 год», — сказано в статье.

Реклама

При этом журналисты отмечают, что разработка гиперзвуковой ракеты в стране находится на раннем этапе. Пока даже неизвестно, откуда она будет запускаться: с земли, моря или воздуха.

Кроме того, источник издания указал, что, в случае прихода к власти в стране лидера лейбористов Кира Стармера, военным придется свернуть проект гиперзвуковых ракет из-за нехватки финансирования.

Сейчас гиперзвуковое оружие есть у России и Китая, в Иране представили свою разработку в этой области, а США уже провели испытания такой ракеты, причем успешно.

Ранее в Европе сообщили о намерении создать за три года прототип системы защиты от гиперзвукового оружия.