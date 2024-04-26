США признали провал своего оружия на Украине | 360°

Мир 26 апреля 2024, 08:29 США признали провал своего оружия на Украине TWZ: замглавы Пентагона признал провал поставленного США на Украину оружия Pxhere

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Замглавы Пентагона Билл Лаплант признался в провале поставленного США оружия на Украину. Об этом сообщило издание The War Zone.

Лаплант выступил в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он заявил, что поставленные Украине снаряды класса «воздух-земля», которые переделали для наземного запуска, негативно показали себя в действии из-за хорошей работы средств российской РЭБ и других факторов. Из-за этого ВСУ отказались пользоваться американскими боеприпасами. Однако конкретное название снаряда Лаплант не указал.

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«Название не указано, но GLSDB, как известно, является единственной системой вооружения, которую Украина получила из Соединенных Штатов и которая соответствует полному описанию от Лапланта», — отметили авторы материала.

Журналисты уточнили, что замминистра Пентагона мог сказать об оружии, про поставки которого публично не объявляли.

Также ВСУ перестали пользоваться полученными американскими танками Abrams. Причиной такого решения стала высокая активность российских дронов.