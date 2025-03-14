США при Трампе назвали источником «международной мигрени»

Соединенные Штаты при втором сроке президента Дональда Трампа начали терять свою мягкую силу. Об этом заявил обозреватель Washington Post Ли Хокстедер.

«Из-за границы видно, что США стремительно превращаются в то, что покойный госсекретарь Мадлен Олбрайт однажды назвала „международной мигренью“», — подчеркнул журналист.

Хокстедер напомнил, что Олбрайт в свое время так говорила о Пакистане, однако и Вашингтон сейчас все больше начинает выглядеть для своих ближайших союзников источником вероломства и угрозы.

Ранее Трамп пригорозил Евросоюзу ввести 200%-ные тарифы на алкоголь из Франции и других государств, если ЕС не снимет ограничения на американский виски.

Также американский лидер объявил о новых мерах против Канады. Соединенные Штаты повысили пошлины на сталь и алюминий на 25%. Трамп не исключил и повышение пошлин на канадские автомобили.