США повысили пошлины на канадские сталь и алюминий

Трамп поручил повысить пошлины до 50% на сталь и алюминий из Канады

Chris Young/Keystone Press Agency
Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп объявил о новых мерах против Канады. Запись об этом появилась в аккаунте американского лидера в соцсети Truth Social.

«Я поручил своему министру торговли добавить дополнительный 25% тариф, до 50%, на всю сталь и алюминий, поставляемые в Соединенные Штаты из Канады», — написал Трамп.

Также республиканец потребовал от канадских властей немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США, назвав их «возмутительными».

Кроме того, он пригрозил Канаде существенно повысить пошлины на автомобили и тем самым фактически «уничтожить» ее автопром. По словам Трампа, американские автопроизводители с легкостью заменят канадские машины на собственные.

Новый глава правящей партии либералов Канады Марк Карни ранее заявил, что Канада никогда не станет частью США, несмотря на угрозы американского президента.

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