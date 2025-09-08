США прекратили сотрудничество с Европой в сфере борьбы с фейками

Власти США направили в Европу информацию о прекращении действия меморандумов о взаимопонимании в сфере «борьбы с дезинформацией третьих стран». Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Европейские страны получили уведомление от госдепартамента… что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании», — отметили в материале.

В публикации напомнили, что документы подписали при администрации экс-президента США Джо Байдена с целью сформировать единый подход к разоблачению вредоносной информации, якобы распространяемой другими государствами.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ряд американских СМИ в искажении результатов переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, журналисты выпустили недостоверные материалы.