США предупредили о риске масштабного блэкаута

Из-за серьезных проблем с выработкой электроэнергии в США может произойти масштабное отключение электричества. Такое заявление сделал американский министр внутренних дел Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News .

«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — отметил он.

Бургум утверждает, что США сейчас сталкиваются с серьезными трудностями в производстве электроэнергии. Он считает, что вина за это лежит на предыдущих политических лидерах страны.

«Правила администрации Байдена поставили наши сети под такую угрозу», — подчеркнул министр.

В понедельник в Испании и Португалии наблюдались масштабные перебои в электроснабжении. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья и Севилья. В некоторых районах из-за неработающих светофоров было нарушено движение транспорта.

Ранее на Бали произошло массовое отключение электроэнергии. В Денпасаре, Бадунге, Джембране, Карангасеме и Булеленге не работали светофоры, из-за чего на дорогах образовались огромные пробки. Сотрудник компании PLN Bali уточнил, что на острове произошли отключения из-за аварии в системе.