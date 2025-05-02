На Бали произошло массовое отключение электроэнергии

На индонезийском острове Бали произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остался весь остров. По данным государственной электросетевой компании, проблемы начались около 16:00 по местному времени и затронули всю территорию.

«Кабель передачи Ява — Бали поврежден, все электростанции отключились. Сейчас приоритет — восстановление системы, прежде чем вернем нагрузку. Приносим извинения», — отметили в компании.

В крупных населенных пунктах, таких как Денпасар, Бадунг, Джембрана, Карангасем и Булеленг, перестали работать светофоры и образовались огромные пробки, сообщил Telegram-канал BALI FM.

Сотрудник компании PLN Bali Аном Силапарта подтвердил, что на острове Бали действительно произошло отключение электроэнергии — авария в системе. Он также сообщил, что в данный момент специалисты занимаются устранением ее последствий и восстановлением энергоснабжения, написало издание Detikbali.

Сейчас система электроснабжения постепенно приходит в норму после сбоев. Сильно пострадала южная часть острова, включая туристический центр Нуса-Дуа. Рестораны, отели и торговые центры столкнулись с серьезными проблемами, что создает неудобства как для туристов, так и для сотрудников.

Как отметили россияне, находящиеся в районе Керобокан на Бали, свет у них до сих пор не дали.

«Все на генераторах», — написал один из пользователей в чате.

Ранее крупный сбой произошел на португальских электросетях. Решали проблему совместно с местными и зарубежными операторами. ЧП назвали «абсолютно беспрецедентным происшествием» внешнего происхождения. Проблемы зафиксировали не только в Португалии, но и в Испании, Франции и Андорре.