Работу португальских электросетей восстановили после крупного сбоя

Электроснабжение в Португалии полностью восстановили после масштабного сбоя. Об этом со ссылкой на менеджера местного оператора электросетей Ren сообщило агентство Reuters .

«Подстанции национальной сети электропередачи восстановлены. Сеть полностью стабилизирована», — говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что решали проблему совместно с местными и зарубежными операторами, и назвали ЧП «абсолютно беспрецедентным происшествием» внешнего происхождения.

Сбои в работе электричества возникли накануне днем. Проблемы зафиксировали не только в Португалии, но и в Испании, Франции и Андорре. Испанское издание Cadena SER сообщало, что из-за неполадок в тоннелях метро Барселоны застряли семи поездов. Пассажиров пришлось эвакуировать.

За неделю до происшествия польские СМИ заявили об энергетическом кризисе, возникшем в стране после отключения от международной энергосистемы БРЭЛЛ и перехода на систему Евросоюза.