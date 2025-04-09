США предостерегли Европу от сближения с Китаем

Минфин США: Европа перережет себе горло, если объединится с Китаем

Страны, которые захотят объединиться с Китаем в торговой войне против США, нанесут себе вред. Такое заявление сделал глава американского Минфина Скотт Бессент, сообщил Bloomberg.

«Это все равно, что перерезать себе горло», — отметил он.

По словам министра, Китай стал единственной страной, которая решилась на эскалацию в вопросе пошлин. Бессент считает, что Пекин должен сесть за стол переговоров.

Политик предостерег Европейский союз от попыток переориентироваться на Китай и отвернуться от США, отметив, что это нанесет серьезный ущерб.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия зеркальных пошлин на 90 дней в отношении более 75 государств. Свое решение глава Белого дома объяснил тем, что оно коснется тех стран, которые не предприняли ответных мер.

Также Соединенные Штаты повысили торговые пошлины до 125% в отношении Китая в надежде на то, что власти КНР пересмотрят свою политику.