США приостановили действие зеркальных пошлин для 75 стран

Соединенные Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Решение о 90-дневной паузе на все ответные пошлины Трамп объяснил тем, что она коснется более чем 75 стран, которые вызвали представителей США на переговоры и не предприняли никаких ответных мер против Вашингтона.

По словам американского президента, в течение этого периода будет действовать существенно сниженный взаимный тариф в размере 10%.

Кроме того, США повысили торговые пошлины до 125% в отношении Китая. Глава Белого дома выразил надежду на то, что власти КНР пересмотрят свою политику.

На фоне заявлений Трампа о приостановке действия пошлин на 90 дней фондовые индексы США резко ускорили рост. Судя по данным торгов, NASDAQ подскочил на 7%.