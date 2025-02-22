США потребовали заблокировать украинскую резолюцию в ООН

США пытаются заблокировать украино-европейскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением военной операции на Украине. Об этом сообщил Bloomberg .

Накануне Государственный департамент США выступил с обращением ко всем членам ООН с призывом поддержать альтернативный текст резолюции, подготовленный американской стороной. Этот документ, состоящий из трех абзацев, отличается более мягкими формулировками по сравнению с предыдущими версиями подобных резолюций.

«США пытаются заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за [военную операцию]», — отметили авторы материала.

Как писало Reuters, американская резолюция выражает скорбь по поводу гибели людей в результате «российско-украинского конфликта», а также содержит призыв к его «скорейшему завершению». В документе также отмечается, что главная цель ООН заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном урегулировании споров.

По информации агентства, Россия предложила поправку к этой резолюции, в которой завершение боевых действий связывается с «устранением коренных причин» конфликта.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не считал Россию виновной в конфликте на Украине. Американский лидер также отметил, что на встречах по мирному урегулированию украинского кризиса роль Владимира Зеленского «не так важна». Трамп объяснил, что украинский президент участвовал в переговорах в течение последних трех лет, но, несмотря на это, не смог добиться прекращения конфликта.