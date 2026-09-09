США потребовали от Ford отказаться от деловых связей с Китаем

Министр транспорта США Шон Даффи потребовал от главы Ford Джима Фарли отказаться от сотрудничества с китайскими компаниями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо чиновника.

«Компания Ford должна продемонстрировать уровень корпоративной ответственности, при котором долгосрочная устойчивость и технологический суверенитет автомобильной экосистемы США ставятся выше краткосрочных договоренностей или сомнительных зарубежных альянсов», — подчеркнул Даффи.

Он раскритиковал использование разработок китайской CATL на предприятии Ford в Мичигане, партнерство с Geely в Испании и переговоры с BYD. Отдельное недовольство министра вызвали планы перенести сборку премиальных автомобилей Lincoln, включая Nautilus, из Китая в США только к 2030 году. Он назвал такие сроки неприемлемыми и заявил, что они продлят зависимость Ford от китайского производства.

Глава Минтранса призвал концерн переориентироваться на поставщиков из дружественных США стран и поставить технологический суверенитет выше зарубежных партнерств.

Ранее за рамки технологической конкуренции вышло противостояние США и Китая в сфере искусственного интеллекта. Вашингтон и Пекин пытаются укрепить контроль над развитием нейросетей, в том числе через судебное давление на крупнейшие компании и срыв потенциально значимых сделок.