Передел рынка ИИ: от Маска и Альтмана до Китая и США ИИ-эксперт Душкин заявил о глобальном переделе рынка ИИ

Технологии

США

Microsoft

Искусственный интеллект

Китай

Марк Цукерберг

Нейросети

ChatGPT

В мире разворачивается большая глобальная битва за искусственный интеллект: США и Китай соревнуются в контроле над нейросетями. В ход идут судебные иски глобальным корпорациям и блокирование сделок. Кто будет владеть будущим, разобрался 360.ru.

Война ИИ-гигантов Во всех американских новостях тиражируется конфликт Илона Маска и Сэма Альтмана — битва титанов ИИ, исход который должен решить Калифорнийский суд. Причем схлестнулись не просто гиганты бизнеса, а бывшие коллеги. Альтман возглавляет OpenAI-платформу, на которой за считанные годы возникли умный всезнающий помощник ChatGPT, генератор картинок DALL-E и реалистичных видео Sora. Начиналось все с маленькой некоммерческой лаборатории в Сан-Франциско с Маском и Альтманом в числе учредителей, напомнил обозреватель Сергей Алексеев. Цель лаборатории заключалась в помощи человечеству. Сейчас претензия Маска в том, что Альтман «предал» идеалы, когда получил миллиарды долларов от Microsoft и начал делать из OpenAI коммерческую фирму. Маск хочет увольнения Альтмана и 134 миллиона долларов компенсации для себя.

Фото: РИА «Новости»

Людей, которые бы верили, что ИИ разрабатывают энтузиасты-бессребреники, в мире все меньше. Два миллиарда долларов — сумма сделки, которую планировал Марк Цукерберг. Его компания Meta* собиралась приобрести китайский стартап Manus. Вопрос с американскими санкциями против Китая решили просто: молодая компания разработчиков перебазировалась в Сингапур.

Интересно Теперь Пекин заблокировал сделку, и Цукерберг, по данным Wall Street Journal, выходит из нее от греха подальше. Китайский Manus умеет больше, чем просто тексты и картинки. Это как большая аналитическая аудиторская компания вроде Ernst & Young или Pricewaterhouse, но полностью с виртуальным штатом. ИИ-агенты смогут анализировать рынок в тысячу раз быстрее любой группы экспертов — мечта бизнеса и китайского госплана. За это и идет борьба. Manus имеет все шансы стать седьмым крупным игроком на рынке ИИ, где OpenAI — в лидерах. Именно поэтому Альтман ненавидит отколовшуюся компанию Anthropic и ее нейросеть Сloud, не менее мощную, чем чат GPT.

В Великобритании все еще держит марку компания Stability, именно в ее стенах в 2018 году начинались опыты по генерации картинок. Сейяас в Совете директоров заседает мэтр Голливуда режиссер Джеймс Кэмерон. Китайский DeepSeek смог бы умыть конкурентов по части владения иностранными языками. Модель легко и убедительно сочинит статью или даже небольшую повесть, хоть на финском, хоть на суахили. Компания хAI Маска тем временем продвигает свой продукт Grok как помощника в соцсети X. Для простых пользователей обращение к лучшим нейросетям стоит около 20 долларов, а то и вообще бесплатно. Это не вяжется с 500 миллиардами Дональда Трампа на строительство мега-дата-центров Stargate или желанием Маска строить такие же в космосе.

Фото: Медиасток.рф

Между тем, ИИ-гиганты в 26-м году должны потратить 650 миллиардов только на развитие инфраструктуры. Кровь и плоть ИИ — это заводы и цепочки поставок. Микрочипы, львиную долю которых производит Тайвань — место столкновения интересов Пекина и Вашингтона. Ни у экс-президента США Джо Байдена, ни затем у Трампа не нашлось рычагов, чтобы перенести производство обратно в США, где для этой цели просто нет квалифицированных кадров. Штаты держатся за калифорнийскую компанию NVIDIA. Сегодня это монополист графических процессоров и ИИ-ускорителей. ASML — скромный производитель уникальных станков и измерительных приборов для чипов и плат. Теоретически, если голландские станки остановятся, мировая ИИ-революция закончится через месяц.

Фото: Медиасток.рф

В чьих руках окажется будущее в виде ИИ Сейчас идет глобальный передел рынка технологий, рассказал в беседе с 360.ru генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин. «И не надо говорить, что есть искусственный интеллект, за него борьба идет. Я очень не люблю эту фразу, нет никакого искусственного интеллекта, который живет в компьютере в виде карлика, который разумный и что-то делает. Есть набор технологий, которые были получены в процессе работы нас — ученых, инженеров на протяжении уже более чем 70 лет», — подчеркнул он. Сама наука искусственного интеллекта, включающая набор технологий, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка, робототехника, является частью инженерной практики.

Поэтому когда мы говорим о какой-то конкретной прикладной разработке, надо говорить, что это система на основе технологии искусственного интеллекта или просто система искусственного интеллекта. Что конкретно она решает, нужно смотреть уже по ее предназначению, по ее функциональности. Но никак, что Цукерберг зловредный хочет поглотить китайский Manus. Роман Душкин

У Маска и OpenAI долгая история враждования, напомнил эксперт. «Он был одним из учредителей, насколько я помню. И потом как-то так все произошло, что он оттуда вышел. А теперь у него своя компания хAI, как я понимаю. Зачем он сейчас там с Альтмана судится? Чем больше его фамилия будет звучать в мировой медиаповестке, тем лучше. Он энергией напитывается от этого», — заявил Душкин.

Фото: Медиасток.рф

Что означает передел рынка ИИ В Китае существует процедура экспортного контроля, и она понятна, поэтому КНР Manusне отпускает, отметил специалист. «В России примерно то же самое. У нас тоже есть экспортный контроль. Технологии двойного назначения и технологии чувствительных областей просто так за рубеж не уходят. Каким бы открытым государством ни было, как бы оно не декларировало свою открытость, — то же самое. В США есть технологии закрытые, которые никакая компания не отдает никому. И также движуха с чипами на Тайване. Они же что за Тайвань-то держатся? Потому что чипы там продают. А это военная сфера, в первую очередь», — объяснил Душкин.

Фото: Медиасток.рф

Технологии искусственного интеллекта, которыми все пользуются на обывательском уровне, это самый верхний уровень, а внизу — чипы, энергия, станки, то есть средства производства. «А еще ниже энергия, а еще есть материя, из чего вот это все делается. И какие материалы требуются для того, чтобы этим это все производить? Редкоземельные металлы, благородный газ, неон, в первую очередь. Это все нужно. У тех же США примерно все есть, но не в том количестве, которое им нужно для того, чтобы, образно говоря, захватить мир. Вот они с Китаем хотят бороться за владение этими материальными ресурсами. Насколько Китай позволит им это сделать — не знаю. Нам главное сейчас в эту гонку тоже не включиться, а смотреть со стороны, что там за борьба происходит», — отметил эксперт. В случае военный конфликт вокруг Тайваня искусственный интеллект США не рухнет, заверил Душкин «Инженеры проектируют, разрабатывают, внедряют системы достаточно устойчивые, надежные. Эта надежность — один из столпов инженерной разработки. Не будет такого, что завтра в США весь искусственный интеллект закончится. Да будет он там еще, нас всех переживет», — заключил специалист. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.