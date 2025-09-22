США поставят в Казахстан локомотивы на четыре миллиарда долларов

США заключили с Казахстаном крупнейший в истории договор на поставку локомотивов. Об этом сообщил американский министр торговли Говард Лютник в соцсети X .

Стоимость соглашения оценивается в четыре миллиарда долларов. По словам министра, проект даст тысячи рабочих мест в Техасе и Пенсильвании и усилит партнерство между странами.

«Эти локомотивы укрепят связь между Европой и Азией, свяжут воедино Транскаспийский транспортный маршрут, а в основе проекта будут лежать американские технологии», — написал Лютник.

В июле президент США Дональд Трамп повысил пошлины на импорт товаров из Казахстана. В ответ его коллега Касым-Жомарт Токаев в письме выступил за конструктивный диалог и выразил уверенность, что страны сумеют найти компромисс.