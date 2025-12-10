Турции поставили условие для получения американских истребителей F-35

Посол США Баррак: Турция должна отказаться от С-400 для получения F-35

Турция должна отказаться от российской зенитно-ракетной системы С-400 ради получения американских истребителей F-35. Об этом в соцсети Х написал посол США в Турции Томас Баррак.

«Как установлено законодательством США, Турция должна больше не эксплуатировать и не владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35», — отметил дипломат.

Соединенные Штаты продолжают переговоры с Анкарой по вопросу присоединения к программе F-35, добавил Баррак.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут позволить Турции приобрести американские истребители, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган «сделает что-то» для Америки.

Российский истребитель-невидимка Су-57 произвел фурор на Западе незадолго до Международного авиасалона в Дубае. Самолет вызвал переполох, пролетев с открытыми отсеками для вооружения. Никогда прежде истребитель не показывали в таком ракурсе.