США попытались переложить ответственность за ядерную войну на Россию | 360°

Мир 25 апреля 2024, 05:35 США попытались переложить ответственность за ядерную войну на Россию Постпред США в ООН бездоказательно обвинила Россию в разжигании ядерной войны РИА «Новости»

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Постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд попыталась переложить на Россию ответственность за разжигание ядерной войны во время рассказа о своей поездке в японский город Нагасаки, который американцы подвергли атомной бомбардировке в 1945 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский дипломат отметила, что недавно вернулась из поездки в Японию. Там она посетила город Нагасаки, который назвала последним местом, где когда-либо падала атомная бомба.

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«Это было напоминанием о нашей глубокой ответственности за предотвращение бедствий войны и за то, чтобы ни одно место больше никогда не испытало ужаса ядерного оружия», — заявила она.

Томас-Гринфилд поделилась воспоминаниями о поездке после того, как Россия наложила вето на американо-японский проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. По ее словам, РФ якобы отказалась от этой ответственности.

Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на ее высказывание, попросив ее напомнить, какая именно страна сбросила ядерную бомбу на японский город. И задался вопросом, почему его японский коллега промолчал.

Небензя добавил, что в Японии почему-то не говорят о том, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, как будто ядерные бомбы взялись из ниоткуда.

Ранее стало известно, что Россия скоро внесет собственный проект резолюции о запрете оружия в космосе, причем он будет нацелен «на искренний запрет гонки вооружений в космическом пространстве».