Россия наложила вето на резолюцию США о ядерном оружии в космосе | 360°

Мир 25 апреля 2024, 00:56 Россия наложила вето на резолюцию США о ядерном оружии в космосе Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции США по неразмещению ЯО в космосе РИА «Новости»

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Россия заблокировала проект резолюции США и Японии о неразмещении в космическом пространстве оружия массового уничтожения (ОМУ) во время голосования в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

При подготовке проекта власти США и Япония не учли предложенную Россией и Китаем поправку, призывавшую навсегда исключить размещение любого оружия в космическом пространстве.

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Москва и Пекин предложили обязать все страны навсегда исключить размещение ядерного оружия и других видов ОМУ в космическом пространстве, чтобы предотвратить угрозы применения силы в космосе и из космоса в направлении Земли. Однако это предложение отвергнули в СБ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что России пришлось наложить вето на американо-японский проект по ряду причин. Во-первых, предложения Москвы проигнорировали. Во-вторых, США пытаются использовать СБ ООН для создания новых международных обязательств в области космической безопасности, которые выйдут за рамки уже действующих соглашений.

Захарова добавила, что вскоре Россия внесет свой проект резолюции, учитывающий результаты обсуждения американо-японского документа, а также наработки по этой теме, одобренные членами ООН.

Ранее посольство РФ в США заявило, что Пентагон использует русофобские лозунги для оправдания своих планов по военному освоению космоса.