Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции о запрете оружия в космосе | 360°

Мир 25 апреля 2024, 03:03 Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции о запрете оружия в космосе Полянский: Россия скоро предложит свою резолюцию о неразмещении оружия в космосе РИА «Новости»

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Россия скоро внесет свой проект резолюции о запрете размещения оружия в космосе в Совбезе ООН. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщило РИА «Новости».

«Он будет всеобъемлющим и будет нацелен на искренний запрет гонки вооружений в космическом пространстве — не посредством процедурных маневров, какие сейчас проводили США, а посредством реального наполнения», — заявил дипломат.

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По словам Полянского, российский документ будет хорошим тестом для американских коллег. Последним придется доказать, что они и правда опасаются гонки вооружений в космосе, а не просто пытаются очернить Россию.

Ранее РФ наложила вето на проект резолюции США и Японии о запрете размещения ядерного оружия в космосе. Авторы документа не учли поправку российской делегации, которая призвала исключить размещение любого оружия в космосе, чтобы предотвратить угрозу применения силы в космосе и из космоса в направлении Земли.

Дмитрий Полянский уточнил, что поправку поддержали семь членов СБ ООН: Россия, Китай, Сьерра-Леоне, Алжир, Эквадор, Гайана и Мозамбик.