Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции о запрете оружия в космосе | 360°

25 апреля 2024, 03:03
Россия внесет в СБ ООН свой проект резолюции о запрете оружия в космосе
Полянский: Россия скоро предложит свою резолюцию о неразмещении оружия в космосе
Россия скоро внесет свой проект резолюции о запрете размещения оружия в космосе в Совбезе ООН. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщило РИА «Новости».
«Он будет всеобъемлющим и будет нацелен на искренний запрет гонки вооружений в космическом пространстве — не посредством процедурных маневров, какие сейчас проводили США, а посредством реального наполнения», — заявил дипломат.
Реклама
По словам Полянского, российский документ будет хорошим тестом для американских коллег. Последним придется доказать, что они и правда опасаются гонки вооружений в космосе, а не просто пытаются очернить Россию.
Ранее РФ наложила вето на проект резолюции США и Японии о запрете размещения ядерного оружия в космосе. Авторы документа не учли поправку российской делегации, которая призвала исключить размещение любого оружия в космосе, чтобы предотвратить угрозу применения силы в космосе и из космоса в направлении Земли.
Дмитрий Полянский уточнил, что поправку поддержали семь членов СБ ООН: Россия, Китай, Сьерра-Леоне, Алжир, Эквадор, Гайана и Мозамбик.
США
Запреты
Россия
Оружие
ООН
Космос
Реклама
Реклама