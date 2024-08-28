США пообещали защитить Израиль при атаке Ирана
Захарова: наращивание присутствия США на Ближнем Востоке грозит эскалацией
Наращивание присутствия США на Ближнем Востоке провоцирует новую эскалацию. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный предстатель МИД России Мария Захарова.
«Наращивание военного присутствия США в зоне Персидского залива, В Красном море и Восточном Средиземноморье грозит дальнейшей эскалацией. Просто нужно вспомнить, что проведенная в начале года Вашингтоном миротворческая операция „Страж процветания“ вылилась в нанесение Великобританией и США ударов по территории Йемена», — сказала она.
Дипломат добавила, что присутствующие в регионе страны способны самостоятельно разногласия и проблемы политико-дипломатическими средствами.
Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США обязательно защитят Израиль в случае атаки Ирана. Он отмечал, что американская сторона отправляла в Иран просьбу не совершать атак.