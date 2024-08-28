США пообещали защитить Израиль при атаке Ирана

Захарова: наращивание присутствия США на Ближнем Востоке грозит эскалацией

Фото: РИА «Новости»

Наращивание присутствия США на Ближнем Востоке провоцирует новую эскалацию. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный предстатель МИД России Мария Захарова.

«Наращивание военного присутствия США в зоне Персидского залива, В Красном море и Восточном Средиземноморье грозит дальнейшей эскалацией. Просто нужно вспомнить, что проведенная в начале года Вашингтоном миротворческая операция „Страж процветания“ вылилась в нанесение Великобританией и США ударов по территории Йемена», — сказала она.

Дипломат добавила, что присутствующие в регионе страны способны самостоятельно разногласия и проблемы политико-дипломатическими средствами.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США обязательно защитят Израиль в случае атаки Ирана. Он отмечал, что американская сторона отправляла в Иран просьбу не совершать атак.

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