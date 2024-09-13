США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты

Зарубежная помощь Украине нацелена на то, чтобы страна могла защитить себя и вернуть утраченные территории. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты попросили ее прокомментировать освобождение очередного населенного пункта, захваченного Вооруженными силами Украины в Курской области, и возможное снятие ограничения на использование западных вооружений для ударов по России. Жан-Пьер ответила на оба вопроса уклончиво, заявив лишь о стремлении США поддержать страну.

«Мы сфокусированы на том, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самозащиты и возврата ее территорий», — сказала она.

Комментировать слова президента России Владимира Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине Жан-Пьер отказалась. Она сказала, что не станет вдаваться в детали внутренних обсуждений.