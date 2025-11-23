США помогут Украине построить «стену безопасности» на линии соприкосновения

США вместе с европейскими союзниками готовы помочь Украины построить на линии соприкосновения высокотехнологичную «стену безопасности». Об этом сообщила газета The Washington Post .

Сооружение, указали в материале, появится в случае мирного урегулирования конфликта. При его строительстве задействуют передовые технологии, другие технические детали на данный момент неизвестны.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Украине нужно принять новый план урегулирования конфликта, и установил срок до 27 ноября. Глава Белого дома назвал ближайший четверг крайним сроком для согласования условий с Киевом.

После встречи с европейскими союзниками США планируют провести переговоры с российской стороной по урегулированию кризиса, сообщали западные СМИ.

Украина настаивает на включении в план пункта о гарантиях амнистии президенту Украины Владимиру Зеленскому после завершения конфликта.