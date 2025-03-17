США покидают группу по расследованиям против России в контексте украинского конфликта

NYT: США выйдут из международной группы по расследованиям в отношении России

Соединенные Штаты уведомили Евросоюз, что они выходят из международной группы, занимающейся расследованиями в отношении России в контексте украинского конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Минюст [США] тайно проинформировал европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной, чтобы вести расследования в отношении лидеров [в контексте конфликта на Украине]», — отметило издание.

Источники газеты рассказали, что США выйдут из группы ради перераспределения ресурсов. По информации издания, Белый дом сокращает деятельность команды минюста, сотрудничавшей с украинскими прокурорами и правоохранителями.

Ранее американский президент Дональд Трамп отметил трудности при обсуждении с Россией прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что российская сторона, несмотря на сложности, демонстрирует позитивную реакцию.

Глава государства 17 февраля заявил, что американской стороне удалось добиться больших успехов за выходные, и у США появились хорошие шансы на урегулирование конфликта дипломатическим путем.