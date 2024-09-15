США пока не согласились разрешить ВСУ удары вглубь России

На данный момент у Вооруженных сил Украины еще нет разрешения от властей США на обстрел территорий России американским оружием. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью CNN.

Украинский лидер уже передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей ВСУ на российской территории.

Немецкий таблоид Bild ранее сообщил, что Зеленский планирует поездку в США уже в ближайшие недели, чтобы лично попросить у президента Джо Байдена снять запрет на удары американским оружием вглубь России.

Ранее Соединенные Штаты и Великобритания получили список целей на российской территории, по которым ВСУ планируют нанести удары ракетами ATACMS. В частности, обстрелу, по версии киевского режима, подлежат авиабазы, командные пункты, склады с топливом и оружием.