США подняли в небо «летающую крепость» с ядерными ракетами

TWZ: над Калифорнией заметили бомбардировщик B-52 с ядерными ракетами AGM-181

В небе над Калифорнией заметили полет стратегического бомбардировщика B-52 с двумя ядерными крылатыми ракетами AGM-181 Long-Range Standoff. Об этом сообщил портал TWZ .

По информации источника, самолет поднялся с авиабазы Эдвардс в 30 километрах от городов Розамонд и Ланкастер. Предположительно, испытания нового бомбардировщика проходили именно там. Воздушное судно называют «летающей крепостью».

Помимо бомбардировщика B-52, в небе заметили топливозаправщик NKC-135 и истребитель F-22 Raptor 2.0.

Американский журнал Popular Mechanics уточнил, что ракету AGM-181 LRSO создает компания Raytheon для Военно-воздушных сил США, она предназначена для уничтожения стратегических объектов противника.

Ранее бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress совершил показательный полет над Таллином в День независимости Эстонии, приблизившись к российским границам на 50 километров.