США поддерживают запас ракет Tomahawk на уровне почти 4 тысяч единиц

ВМС США поддерживают запас крылатых ракет Tomahawk на уровне почти четырех тысяч единиц. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Военно-морские силы Соединенных Штатов не протяжении семи лет сохраняют неизменным запас ракет в количестве 3992 штук, подсчитало агентство на основе анализа военных бюджетов США.

В 2019 году в Штатах запустили программу модернизации Tomahawk. На данный момент ВМС обновляют около 250 ракет в год. Военные США с начала программы закупок Tomahawk приобрели около 9240 ракет, это позволяет американской армии поддерживать боезапас на отметке 3992 ракеты.

Ранее телеканал CNN сообщил, что запасы крылатых ракет США почти закончились из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Особенно остро не хватает ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей.

В день начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля КСИР нанес удар по вспомогательному американскому кораблю с ракетами Tomahawk. В Корпусе пригрозили уничтожением другим военным кораблям США.