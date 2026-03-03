Запасы крылатых ракет США почти закончились из-за боевых действий на Ближнем Востоке

CNN: из-за боевых действий на Ближнем Востоке у США истощаются запасы Tomahawk

Ракетные запасы США стремительно истощаются на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американском оборонном ведомстве.

По словам источника телеканала, особенно остро стоит нехватка ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей. Кроме того, опасение специалистов вызывает сокращение количества истребителей-перехватчиков SM-3.

Столь скорое сокращение запасов происходит на фоне активного использования высокоточного оружия в ближневосточном регионе. Ситуация вызывает беспокойство у военного командования, поскольку восстановление арсеналов требует значительного времени и бюджетных средств.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением, что Соединенные Штаты готовят новый, еще более жесткий этап военной операции против Ирана.