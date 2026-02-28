Иран заявил о поражении корабля ВМС США с ракетами Tomahawk

Корпус стражей Исламской революции заявил о поражении вспомогательного корабля ВМС США, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом сообщило агентство Mehr .

«Боевой вспомогательный корабль с [ракетами] Maritime Strike Tomahawk США был серьезно поврежден ракетами ВМС КСИР. Другие морские ресурсы ВМС США в дальнейшем будут находиться в зоне поражения ракет и беспилотников КСИР», — сказано в заявлении.

Утром Израиль нанес удар по Ирану, назвав его превентивным. США подтвердили свою причастность.

В ответ КСИР атаковал израильскую территорию и американские базы в нескольких странах региона, включая Катар, Бахрейн и ОАЭ. В районе отеля в Дубае упала ракета.

ООН созвал срочное собрание Совбеза в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Оно пройдет в 16:00 28 февраля по времени Нью-Йорка или в 00:00 1 марта по московскому.