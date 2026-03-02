США планировали уничтожить руководство Ирана за две-три недели

Белый дом рассматривал сценарий, согласно которому США ликвидируют иранское руководство в течение двух-трех недель. Об этом британской газете Telegraph заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы всегда рассчитывали на четыре недели [для всей операции]», — отметил он.

По словам главы Белого дома, на ликвидацию части руководства Ирана отвели от двух до трех недель, но уничтожить его удалось за один день.

Трамп добавил, что Исламская республика на фоне массированных ударов стремится заключить сделку с американской стороной. Президент обратил внимание, что Ирану следовало пойти на соглашение с США неделю назад.

Ранее ЦАХАЛ начал новую серию авиаударов по иранской территории. Израильская армия активно бьет по целям в Тегеране, атаке в том числе подвергся центр дипломатической полиции в районе площади Фирдуоси. Недалеко от этого объекта располагается российское посольство. Официальный представитель МИД подтвердила, что дипломаты не пострадали.