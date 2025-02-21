США передали Украине улучшенный вариант сделки по ископаемым

Белый дом передал Украине улучшенный проект сделки по добыче полезных ископаемых в республике. Об этом сообщил сайт Axios .

По информации источников издания, новая версия документа «выглядит более вероятной к подписанию». Несколько помощников президента Украины Владимира Зеленского рекомендовали ему согласиться на сделку, чтобы избежать конфронтации с США.

Один из источников издания подчеркнул, что в новом соглашении «произошло значительное улучшение», и договор соответствует украинскому законодательству.

Ранее Зеленский отказался подписать предложенный американской стороной документ о разработке полезных ископаемых. Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз назвал его решение недальновидным.

Советник президента по национальной безопасности Майк Уолц тоже прокомментировал отказ Зеленского. По его мнению, украинскому руководству следует компенсировать Белому дому вложенные в страну деньги.