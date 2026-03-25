США передали Ирану 15 пунктов плана по прекращению войны

Администрация президента США Дональда Трампа направила Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

В издании сообщили, что документ передали через Пакистан. Насколько широко иранское руководство ознакомилось с предложением и готово ли принять его за основу, неизвестно.

Также нет ясности, поддерживает ли этот план Израиль. Несмотря на дипломатические шаги, Пентагон перебросил в регион около двух тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее CNN сообщал, что между США и Ираном происходили контакты, но полноценные переговоры еще не начались. Тегеран, по словам Трампа, готов дать гарантии отказа от ядерного оружия, но настаивает на праве на мирные атомные технологии.

При этом Иран несколько дней назад опроверг факт прямых переговоров с США.