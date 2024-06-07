США передадут Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $225 млн

США Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на общую сумму 225 миллионов долларов. Его выступление транслировал телеканал CNN .

«В пятницу я подписываю очередной пакет помощи в размере 225 миллионов долларов», — сказал Байден.

Российская сторона считает, что передача Украине иностранных вооружений мешает деэскалации конфликта и напрямую вовлекают западные государства в открытый конфликт. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы на территории соседней страны станут законной военной целью для российских военных.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что для завершения боевых действий на Украине в течение двух-трех месяцев нужно, чтобы Запад отказался от поставок вооружений Украине.

Также глава государства призвал не доводить Россию даже до угрозы применения ядерного оружия.