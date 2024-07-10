Байден пообещал отправить на Украину сотни ракет-перехватчиков

США вместе с союзниками по НАТО передадут Украине дополнительное оборудование для систем противовоздушной обороны. Об этом на саммите альянса заявил американский президент Джо Байден.

«В ближайшие месяцы США и наши партнеры намерены отправить Украине десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны», — добавил Байден.

Кроме того, по его словам, в 2025 году Украина получит сотни ракет-перехватчиков.

Речь идет о четырех зенитно-ракетных комплексах Patriot американского производства и итальянской системе SAMP-T, а также о таких видах вооружений, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

На поддержку ПВО Украины выделят в общей сложности более миллиарда долларов.

Ранее журналисты The New York Times выразили мнение, что Украина практически не сможет вернуть утраченные территории, однако она может приблизиться к решению вопроса о вступлении в Евросоюз и НАТО.