США перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков

США в ближайшее время перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщило Европейское командование Военно-воздушных сил.

Сколько их будет и где они разместятся, командование предпочло сохранить в тайне. Экипажи бомбардировщиков несколько недель будут тренироваться вместе с союзниками и партнерами по НАТО.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин приказал перебросить на Ближний Восток дополнительные силы — эсминцы со средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и несколько стратегических бомбардировщиков.

А в июле США вывели бомбардировщики с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии недалеко от украинской границы, объяснив это завершением крупномасштабных военных учений.