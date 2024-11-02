США перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков

США в ближайшее время перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщило Европейское командование Военно-воздушных сил.
Сколько их будет и где они разместятся, командование предпочло сохранить в тайне. Экипажи бомбардировщиков несколько недель будут тренироваться вместе с союзниками и партнерами по НАТО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин приказал перебросить на Ближний Восток дополнительные силы — эсминцы со средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и несколько стратегических бомбардировщиков.
А в июле США вывели бомбардировщики с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии недалеко от украинской границы, объяснив это завершением крупномасштабных военных учений.
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