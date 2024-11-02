Пентагон перебросит на Ближний Восток дополнительные силы

Глава Пентагона Остин решил перебросить на Ближний Восток эсминцы и истребители

Министр обороны США Ллойд Остин приказал перебросить на Ближний Восток дополнительные силы. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами ПРО, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52», — сообщил пресс-секретарь.

Райдер отметил, что дополнительные силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы.

Ближний Восток на протяжении долгого времени остается пороховой бочкой, которая может рвануть в любое время, заявил политолог Вадим Сипров. В этом регионе сосредоточены интересы глобальных отраслей.