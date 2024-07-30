США отозвали стратегические бомбардировщики с авиабазы в Румынии

США вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану», которая находится недалеко от Украины. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе (CENTCOM).

Американские военные заявили, что бомбардировщики завершили операцию в Румынии и покинули страну. Самолеты были размещены временно, являясь частью крупномасштабных учений 2024 года, направленных на улучшение координации между союзниками США.

«Оперативная группа „Европа 24-4“ в ходе своего развертывания B-52 проводила операции совместно с самолетами ВВС Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии, — говорится в сообщении.

В CENTCOM заявили, что бомбардировщики направились на базу «Барксдейл», расположенной в штате Луизиана, причем в пути один из них направился на Ближний Восток, чтобы принять участие в учениях по морской огневой поддержке.

Ранее российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 поднимались в воздух на перехват американских бомбардировщиков, приближающихся к границе России. Их обнаружили над акваторией Баренцева моря.